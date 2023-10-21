العناية الإلهية تنقذ سيدة إثر سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أنقذت العناية الإلهية زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة شخص وزوجته اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة في ترعة المريوطية، وجرى انتشال جثة قائد السيارة كما تم إنقاذ زوجته والسيارة من المياه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل فقد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره، لقي مصرعه غرقا، بينما أصيبت زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بقرية ميت رهينة بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري ورجال الحي، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.