مدير مكتب"مصر الخير" بسيناء: مستمرون لإدخال المزيد من القوافل إلى فلسطين

أعرب محمد راجح ،مدير مكتب "مصر الخير" بمحافظة شمال سيناء، عن سعادته بدخول قوافل المساعدات الإنسانية المصرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي والتي تحركت وعبرت معبر رفح البري إلي قطاع غزة.

وأشار راجح في تصريحات له اليوم السبت إلي أن "مؤسسة مصر الخير" مستمرة في التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والذي بدء فور اندلاع الأزمة وتم التحرك علي الفور لتقديم كافة المساعدات اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات لأهالي قطاع غزة من أجل مساعدتهم

وأوضح مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء أن جميع الكيانات الأهلية والتنموية ظلت مرابطة أمام المعبر ومعنا شباب المتطوعين من كافة المحافظات للمشاركة والجميع في حالة فرحة عارمة مع دخول القوافل إلى قطاع غزة .

وأضاف أن مًؤسسة مصر الخير قامت بحملة لدعم أهالينا في فلسطين وكانت في المقدمة في تجهيز عدد ضخم من الشاحنات المحملة بالأطنان من المواد الطبية الشاملة والمواد الغذائية الجافة لضمان الحفاظ عليها من طول المدة والاحتياجات اللازمة من الملابس والأغطية ، مشيراً إلى أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة من أجل تأمين وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.