السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر لمباراة ضمك بالدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

كشف لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر تشكيل العالمي، لمواجهة ضمك اليوم السبت، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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ويتواجد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر أساسيا في التشكيل بجواره ساديو ماني، وتاليسكا.
 

النصر وضمك 

 

جاء تشكيل النصر لمباراة ضمك على النحو التالي:


في حراسة المرمى: راغد النجار.
في خط الدفاع: نواف بوشل – إيميريك لابورت – عبدالإله العمري – أليكس تيليس.
في خط الوسط: عبد الله الخبيري – سيكو فوفانا – أوتافيو.
في خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.
 

موقف النصر وضمك في الدوري السعودي:


يحتل النصر المركز الخامس بترتيب جدول الدوري السعودي، ويملك في رصيده 19 نقطة، فيما فريق ضمك يأتي في المركز العاشر بـ 10 نقاط.
 

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