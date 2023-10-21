كورونا تهدد بغياب موديست عن لقاء العودة امام سيمبا

غاب موديست عن لقاء الذهاب الذي جمع بين الأهلي و سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي، بسبب إصابته بنزلة برد قوية والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .

وخضع موديست لاختبار أثبت بالفعل إصابته بفيروس كورونا.. وخضع اللاعب للعزل خلال الأيام الثلاثة الماضية .

وسيخضع موديست لاختبار جديد لحسم مسألة عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر مرة أخرى.

موديست يغيب عن لقاء الإياب بين الأهلي وسيمبا

وتبدو فرص لحاق موديست بمواجهة الإياب ضعيفة للغاية خاصة أن اللاعب ليس في أفضل حالاته البدنية.



وفي المقابل ، خاض التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق تدريباته مع اللاعبين المستبعدين من رحلة تنزانيا بعدما تعذر سفره إلى تنزانيا لخوض لقاء الذهاب.