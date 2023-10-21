السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو وتالسيكا على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في دوري روشن

رونالدو وتاليسكا
رونالدو وتاليسكا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصرمواجهة مهمة أمام نظيره فريق ضمك والمقرر لها مساء اليوم السبت علي ملعب مارسول بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يلتقي النصر بنظيره فريق ضمك في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

تشكيل النصر المتوقع 


في حراسة المرمى: راغد النجار.

في خط الدفاع: نواف بوشل - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكيس تيليس.

في خط الوسط: سيكو فوفونا - عبد الله الخيبيري - أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - آندرسون تاليسكا.

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن أصحاب المركز الثالث والرابع  ، فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .

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