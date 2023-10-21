الليلة ..النصر يستضيف ضمك في الجولة الـ10 من دوري روشن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق ضمك مساء اليوم السبت علي ملعب مارسول بارك في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويدخل النصرمباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن أصحاب المركز الثالث والرابع ، فيما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .

موعد مباراة النصر وضمك

تنطلق أحداث مباراة النصر وضمك في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة النصر وضمك

تذاع مباراة النصر وضمك بشكل حصري عبر شاشة قناة ssc 1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن ، ويعلق عليها كل من علي سعيد الكعبي، وفهد عريشي.