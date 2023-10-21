السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس مجلس النواب البحريني يثمن الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم

 

ثمن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم الدور المحوري والتاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وتعزيز العمل والتضامن المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها ومستقبلها.

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ملك البحرين خلال قمة القاهرة: نُؤكد موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

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ملك البحرين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الفلسطينيين

وأكد المسلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت أن موقف البحرين وبقيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو موقف ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بمضامين كلمة عاهل البحرين، خلال مشاركته في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتي عقدت برئاسة الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة والعالم أجمع تتطلع لأن تسهم القمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، بشكل عاجل، وتنفيذ النتائج والمخرجات وصولًا إلى السلام العادل والشامل والمستدام.

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