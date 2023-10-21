السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ملك البحرين: لن يكون هناك استقرارًا في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الفلسطينيين

الملك حمد بن عيسى
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط، دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق السلام الشامل. 

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ملك الأردن خلال قمة القاهرة للسلام: "حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب"

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نص كلمة  الرئيس السيسي أمام قمة القاهرة للسلام

قال “بن عيسى” خلال كلمته في قمة “القاهرة للسلام” اليوم السبت، إنه يجب وقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. 

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