رئيسة وزراء إيطاليا: الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية

خلال كلمتها بافتتاح قمة القاهرة للسلام 2023..

أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، خلال كلمتها بافتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، إن بلادها تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعت “ميلوني”: “خلال كلمتها بافتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، لإطلاق مبادرة سياسية تفضي إلى حل الدولتين ويتم تطبيقه في فترة وجيزة”.

ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية، على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والوقوف بجانب الأطفال الأبرياء الموجودين في تلك المنطقة، ورددت: "هناك حتمية أن يكون الشعب الفلسطيني ذات سيادة".

وأشارت جورجيا ميلوني الى ان الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين، معربة عن قلق حكومتها الشديد بشأن التصعيد خاصة مع وجود رهائن إيطاليين لدى فصائل المقاومة.

وشددت رئيسة الحكومة الإيطالية على وجوب إطلاق مبادرة سياسية لحل الصراع بشكل مستدام وفق حل الدولتين، موضحة أن بلادها تحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، قائلة: “ يجب أن يعيش الشعب الفلسطيني في أمن وأمان إلى جانب إسرائيل”.

قمة السلام الدولية

وقد انطلقت فعاليات قمة السلام الدولية التي تستضيفها القاهرة، اليوم السبت، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشارك في القمة زعماء ووزراء خارجية 31 دولة و3 منظمات دولية.

ودعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في افتتاح القمة، قادة الدول إلى الاتفاق على خارطة طريق لإنهاء "الكارثة الإنسانية في غزة وإحياء مسار السلام".

وقد أدان الزعماء العرب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة خلال القمة. وطالبوا بتجديد الجهود لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتهدف القمة إلى بحث إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف إطلاق النار، وبحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل قرار الدولتين.

ويحاول اجتماع القاهرة إيجاد سبل لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا، بعد أن تعهدت إسرائيل بمحو حركة حماس وكثفت القصف على القطاع وقطعت عنه إمدادات الماء والكهرباء والوقود.