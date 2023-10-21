اليابان: مصر تلعب دورًا عظيمًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة (شاهد)

أشادت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، بالدور الذي لعبته مصر من أجل إيصال المساعدات إلى غزة، قائلًا:"مصر تلعب دورًا عظيمًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وطالبت وزيرة الخارجية اليابانية خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بضرورة دعم عملية السلام، بما يهدف إلى بناء السلام بين فلسطين وإسرائيل، وصولًا إلى حل الدولتين.

وواصلت أن التحدي الأكبر في قطاع غزة، يتمثل في التعامل مع الموقف الإنساني في ظل وجود مليون شخص يعانون نفاذ المؤن، خاصة وأن هناك أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون أصعب الحالات الإنسانية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.