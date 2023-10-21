فؤاد عودة يطالب بضرورة إدخال مساعدات طبية إنسانية فورا إلى غزة

طالب البروفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، في مداخله مع الصحف الإيطالية والأجنبية ومع الوكالة الايطالية Ansa، الدعم للشعب الفلسطيني وضرورة إرسال المساعدات الطبية و الإنسانية فورا إلى غزة والى فلسطين و المستشفيات الفلسطينية.

سكان قطاع غزة

كما طالب رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا، وطالب الحكومة الإيطالية ان تبعث مساعدات صحية وطبية ووفد طبي من متخصصين ووممرضين وأدوات طبية و صحية لسكان قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الإحتلال الإسرائيلي الغاشم.

إرسال المساعدات الطبية و الإنسانية فورا إلى غزة

وأضاف “عودة": ”حتى الان أكثر من 4400 شهيد و أكثر من 15 الف جريح و أكثر من 1500 شخص مفقود، و توفي أكثر 30 طبيب و عاملين في مجال الصحة و أكثر من 80 جريح".

وأكد الجميع في مداخلتهم التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني ، الوحدة العربية و الفلسطينية و يجب من الدول الأوروبية و الاعلام الدولي ان يكون مستقل و يتضاما أيضا مع القضية الفلسطينية ونريد الحقيقة و ليس اعلام و أخبار يومية مزيفة و غير حقيقي.

وشكر البروفيسور فواد عودة جميع اعضاء المجلس الإدارة الدولي كوماي، لجهودهم و اشتراكهم باستمرار في جميع المظاهرات في المدن الإيطالية و في روما (كامل بلعيطوش، سامي سالم ،اكرامي هاشم، زينب اسماعيل، سالم الصنبي ، نودا هاشم و عديد من أعضاء لجنة النساء و لجنة الاجيال الجديدة لكوماي).

واخيرا توجه البروفيسور فواد عودة إلى جميع الجاليات الفلسطينية في ايطاليا و أوروبا للعمل بشكل موحد و بشكل جماعي و ترك النزعات و الانقسامات السياسية و العمل الفردي الغير مفيد خارج الساحة الفلسطينية في ايطاليا و أوروبا.

جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي)

وقد شاركت اليوم جالية العالم العربي في ايطاليا (كوماي) مع عديد من الجاليات العربية (المصرية ،الجزائرية، السودانية، الليبية، العراقيه، اللبنانية، الصومالية، الأردنية المغربية التونسية، السعودية اليمنيه ،الفلسطنية ،عرب 48_فلسطين الداخل)، وعديد من الجاليات و المؤسسات الأجنبية والإيطالية مع منسقين المظاهرة الثانية بعد 07.10 حركة الطلاب الفلسطنيون.

مظاهرة روما لدعم فلسطين

وكان قد دعا الدكتور فواد عودة، رئيس فخري للمجلس العربي للمثقفين والاكاديميين للسلام والتنمية و رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، ونقيب الاطباء في إيطالية، ورئيس جالية العالم العربي في ايطاليا، جميع الجاليات العربية و الأجنبية للاشتراك في المظاهرة غدا في روما بداية من الساعة 09.30 في ساحة Piazza Vittorio للتضامن مع الشعب الفلسطيني.