نقابة المعلمين ببنى سويف تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

استهلت النقابة الفرعية ببنى سويف، برئاسة مصطفى الديب نقيب المعلمين، وبحضور أحمد ابوليله الأمين العام للنقابة وأنيس مشرف امين صندوق النقابة رؤساء اللجان الفرعية النقابية بالمراكز المختلفة بالمحافظة، اجتماعها اليوم السبت، الموافق ال 21 من شهر أكتوبر بالوقوف حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق الذى يتعرض للعديد من الهجمات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والعديد من المدن الفلسطينية منذ أكثر من 12 يوما.

داعين الله تعالى أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ويلهم الصبر والمقاومة، مقدمين كل الدعم والمساندة لكل المواقف للدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والتى تدعم القضية الفلسطينية.