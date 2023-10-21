بعد قصف مستشفى المعمداني .. نجوم الفن يتبرعون لـ أهل فلسطين

حرص العشرات من نجوم الفن والمشاهير على تقديم المساندة والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، ذلك بعد الحرب السرشة التي يواجهها أهل غزة من قبل احتلال الجيش الإسرائيلي، حيث أعلنت المطربة مي فاروق تبرعها لـ أهل فلسطين ووقف حفلاتها القادمة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

إذ نشرت مي فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعلنت الفنانة مي فاروق، التبرع إلى أهل فلسطين ووقف إحياء الحفلات الغنائية تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

مي فاروق

وكتبت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها قائلة: "حيث إننا لا نملك سوى موهبتنا التي منحنا الله إياها، فهي سلاحنا في الحرب لإيصال صوتنا إلى العالم وكل صناع القرار فيه، جمهوري الكريم في جميع أنحاء العالم"

واستكملت حديثها: "نظرًا لصعوبة الأحداث الجارية والعنف بحق الشعب الفلسطيني وإراقة دماء الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوي مطالبتهم بالحق في الحياة، قررت إلغاء جميع حفلاتي خلال الفترة القادمة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه"

بيان مي فاروق

وتابعت : “كذلك التبرع بأجري في حفلتي الأخيرة كاملًا لصالح الأطفال والأسر في فلسطين الحبيبة وقريبًا سأقيم حفل وطني خيري في بلدي الحبيب مصر، وكل أرباحه ستخصص لأهالينا وأولادنا في غزة”

واختتمت حديثها قائلة :"وأناشد جميع الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في هذا الحفل وأدعو جميع القوى الناعمة في مصر والوطن العربي التكاتف من أجل القضية الفلسطينية داعية من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنح الأراضي الفلسطينية السلام والسكينة.

عمرو دياب بـ 5 ملايين

أعلن الهضبة النجم عمرو دياب التبرع بـ 5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

الهضبة عمرو دياب

محمد رمضان بـ أرباح أغنيته الجديدة:

ونشر النجم محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة "فيرستشي بيبي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لافتًا أنه سيتبرع بجميع أرباح الأغنية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها منذ أيام على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد فهمي بـ نسبة أرباح مطاعمه

أعلن الفنان أحمد فهمي تبرعه بنسبة من أرباح مطاعمه الخاصة لصالح غزة، بعد القصف والتدمير الشامل الذي مر به أهالي غزة خلال الأيام الماضية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، من بينهم مجموعة كبيرة من الأطفال الأبرياء.

وشارك أحمد فهمي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: نتبرع بنسبة من إيرادات شهر أكتوبر لصالح الهلال الأحمر.