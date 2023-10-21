نظمت محامين شمال القليوبية صباح اليوم واقفه تضامنيه مع الشعب الفلسطيني لتنديد بالانتهاكات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي .

وشارك عمرو الحوي رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بالقليوبية، ونقيب شباب محامين شمال القليوبية، في وقفة انتفاضة الأقصى بالقليوبية لدعم الأشقاء في فلسطين والدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات.

التأييد الكامل للقيادة السياسية

وأكد عمرو الحوي التأييد الكامل للقيادة السياسية، وتفويضه في حماية الأمن القومي العربي والمصري من أي مخاطر وتحديات محتملة على حدودنا الشرقية، وحماية الفلسطينيين في حقهم المشروع الدفاع عن أرضهم.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من المصريين، قرروا الحشد والنزول في الشوارع المصرية والميادين، لتأييد قرارات الدولة المصرية واحتجاجًا علي إجرام جيش العدوان على أهالي غزة في فلسطين، ولرفض فكرة نزوح الفلسطينيين داخل سيناء.

محامين شمال القليوبية تنظم واقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

محامين شمال القليوبية تنظم واقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

محامين شمال القليوبية تنظم واقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



