7 أعراض غير معروفة لمرض السكري.. تقلب المزاج أبرزها

مرض السكري هو مرض يغير الحياة، وعادة ما يستمر مدى الحياة، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وتقول الطبيبة تاتيانا زاخاروفا: "إن مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعًا من النوع الأول، حيث يمثل حوالي 90 بالمائة من الحالات، وعادةً ما يكون سببه عوامل مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ، على الرغم من أنه قد يكون وراثيًا أيضًا".

ليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب مرض السكري من النوع الأول، ولكنه يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المهم أن يتم تشخيص حالتك في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن من الحصول على العلاج الذي تحتاجه ومنع الحالة من التفاقم.

كما هو الحال مع العديد من الأمراض الأخرى، فإن بعض أعراض مرض السكري معروفة أكثر من غيرها.

وتحدثت الطبيبة عن علامات مرض السكري التي يجب عليك الحذر منها، وأوضحت أن الأعراض المبكرة لمرض السكري التي يجب الانتباه إليها تشمل زيادة تكرار التبول (التبول المفرط)، وخاصة في الليل، وزيادة العطش، وفقدان الوزن (بدون جهد)، والشعور بالجوع أكثر من المعتاد.

كما أدرج الطبيب علامات "واضحة" مثل التعب، وبطء التئام الجروح أو الجروح، والخدر أو الوخز في الذراعين أو الساقين.

علامات غير معروفة لمرض السكر

زيادة في الالتهابات الفطرية / المسالك البولية

تقلب المزاج

جفاف الجلد/ تغيرات الجلد

نفس برائحة الفاكهة

عدم وضوح الرؤية (اعتلال الشبكية السكري)

ضعف الانتصاب

أمراض اللثة وضعف صحة الفم