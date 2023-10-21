ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) ، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما تم ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.