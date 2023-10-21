السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال ضبط جرائم الإتجار بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (موظف بشركة دعاية وإعلان ، ومحاسب) ، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما تم ضبط (شخصين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، بمواجهة المتهمين إعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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