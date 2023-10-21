تفاصيل تأجيل محاكمة المتهم بإزهاق حياة شيف في البدرشين

أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتأجيل محاكمة المتهم بإهاق روح "شيف" عمدًا إثر تدخله للدفاع عن سيدة في البدراشين، لجلسة 23 أكتوبر للفصل في طلب رد المحكمة.

وصدر الأمر برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وكان المستشار طارق حسنين كروم" المحامي العام"، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "عاشور. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

تبين أنه في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "عبد التواب ماضي عبد التواب"، صاحب الـ27 عامًا «شيف»، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم علي ازهاق الروح وذلك علي اثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتي انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه "شيف"، والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة بـ"عاشور أبو كرش" صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بـ"عبد التواب" فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

وكما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه احراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص ودون ضرورة مهنية أو حرفية.

وصرح شقيق المجني عليه، بأنه وحال مرافقته للمجني عليه بالحانوت خاصته انصرف الأخير ثم نما إلى عمله بتعدي المتهم علي شقيقه المجني عليه والتسبب بوفاته.

وقالت سيدة المشاجرة "رباب مسلم صقر" بائعة خردوات، بإنه وعلي اثر ظن المتهم المغلوط بعلاقتها والمجني عليه حتي تشاجرت وإياه في الشارع، فما كان لها الا ان استغاثت تلفونيًا بالمجني عليه الذي حضر وتشاجر مع المتهم الذي لاثره انهال عليه الأخير طعنًا بسلاح ابيض مطواة " فاحدث اصابته والتي أودت بحياته.