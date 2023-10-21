وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة عمل تنمية مهارات مديري المدارس والكنترولات

نظمت اليوم إدارة التدريب بالمديرية بقيادة د. مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ورشة عمل لتنمية مهارات مديري المدارس على أعمال الامتحانات والكنترول، وذلك لرفع الكفاءة المهنية لهم، وحرصاً على نجاح العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

واستهدفت ورشة العمل اليوم إجمالي 150 مدير مدرسة بإدارات شرق المحلة، غرب المحلة، السنطة، زفتى، سمنود، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لتغطية جميع الإدارات التعليمية، وكان محاضري اليوم الأستاذ محمد وجدي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، الأستاذ محمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ عمرو فاروق، عضو إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ محمد السيد عبد النبي، عضو إحصاء بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعداديةفب إطار خطة الوزارة لتنمية العالمين بالكنترول.

وخلال ورشة عمل اليوم، تم التدريب على مهام رئيس اللجنة، كيفية إعداد اللجنة، معدلات الندب لكل لجنة، المستندات المطلوبة من رئيس اللجنة في نهاية الامتحانات، التجهيز للجنة سير الامتحان، تجهيز كنترول المدرسة، توزيع السادة الملاحظين، ضوابط كنترول لجنة السير، طلبة الدور الثاني، طلاب الدمج، طلاب المنازل.

وخلال الورشة التي تم تنفيذها بمركز التنمية المهنية بطنطا، وجه وكيل الوزارة بضرورة التأكيد على نقل خبرات ورش العمل لجميع العاملين بالمدارس من خلال وحدات التدريب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الورش.