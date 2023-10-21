في ذكري ميلاد مايكل جاكسون العرب .. أغاني وأفلام صنعت حسن الأسمر

الواد الجن، مايكل جاكسون العرب، أميرالأغنية الشعبية، ألقاب أثنا بها الجمهورعلى النجم الشعبي الراحل حسن الأسمر، ويعد اليوم السبت الموافق 21أكتوبر ذكري ميلاده،وتستعرض بوابة الوفد أبرز الأغاني والأعمال السينمائية الذي ساهمت في نجومية الفنان حسن الأسمر.

نشأته

ولد حسن الأسمر في حي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959 بينما تنتمي أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا ليتحول سريعا في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في الشارع المصري وتتخطفه السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.

أول أغنية شعبية للمطرب حسن الأسمر

بدأحسن الأسمرحياته في الطرب الشعبي عندما كان يتردد حسن الأسمر في عمر مبكر على حلقات الذكر وحفلات الزفاف، حيث سجل أول أغنية شعبية بعنوان "عليل أنا يا تمر حنة" التي كانت خطوة هامة نحو إنتاج ألبومه اﻷول، ثم إتجه بعد ذلك للعمل في السينما والمسرح والتليفزيون.

أشهر أغاني حسن الأسمر

امتع النجم الراحل حسن الأسمرجمهوره المصري والوطن العربي بعدد من الأغاني أبرزهم: "كتاب حياتي يا عين،أعملك إيه حيرتني، أغنية متشكرين،أنا أهو، تاجر الصبر، أرمي الشبك يا ابني ،مش هاسيبك، يا عم ياصيدلي، سألوا العذاب،توهان، اتخدعنا.

أشهر أدوار حسن الأسمر

شارك النجم الراحل حسن الأسمر في عدد من الاعمال الفنية في التمثيل، من أشهر أدواره مسلسل "أرابيسك" مع الفنان القدير صلاح السعدني ، ومسلسل" جحا المصري"، وفي المسرح برز في مسرحية "باللو"، ولا ننسى ظهوره كضيف شرف في مسلسل " عائلة الحج متولي " مع النجم نور الشريف خلال مشهد حفل زفاف الزوجة الرابعة ، حيث قام حسن الاسمر بإحياء الفرح وغناء " أنا هو "، وأغنية " حسرة عليها " بعد ظهور الزوجات الثلاثة، كما شارك في فيلم " ليلة ساخنة " وفيلم" اللص والتعبان "، وفيلم " بوابة إبليس" وغيرها من الأعمال.

واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته في مسلسل " قمر"، ثم ظهر في رمضان 2011 من خلال إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول المصرية، الذي كان آخر ظهور له، وقد أخذ الإعلان شهرة واسعة بعد أيام قليلة من شهر رمضان عام 2011 أي قبل وفاته بأيام، وأدّى بصوته الجميل أغنية "اسمع بقى" على نفس لحن أغنيته الشهيرة "كتاب حياتي."

ورحل النجم حسن الأسمر عن عالمنا في يوم 7 أغسطس 2011 إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 52 عامًا، الذي أحزن جميع المصريين في رحيل الموال الحزين في مصر بعد أن أمتع العرب بصوته الجميل، وقد شُيّعت جنازته في نفس يوم وفاته بمسجد النور بالعباسية.