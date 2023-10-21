وزير الخارجية التركي مُنتقدًا الاحتلال: "إسرائيل ليس لديها تسامح ديني"

صرح وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، بأن هناك مذابح كثيرة في فلسطين وليس هناك سبب لهذا العقاب الجماعي، قائلًا "هناك إدانة كبيرة لهذا الصراع وعلى إسرائيل أن توقف عملياتها العدائية".

وأضاف فيدان، خلال كلمته بمؤتمر قمة القاهرة الدولي للسلام: "إسرائيل استغلت بعض الصداقات لتنفيذ هذه الأعمال العنيفة، وليس لديها تسامح ديني".

وتابع: إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من المدنيين في غزة، وهذه الأزمة إن استمرت سوف تتوسع لنطاق إقليمي شامل، وتركيا تُؤمن أن وقف العُنف هو الحل، وكذلك يجب حل الدولتين وهو أمر ضروري واستراتيجي ويجب تنفيذ القرارات المُتعلقة بهذا الأمر.

التهجير القسري للفلسطينيين:

من ناحية أخرى، طالب وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، مُؤكدًا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وناشد "فرحان" خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في القطاع.

وأكد أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

كما أكد رئيس وزراء اليونان، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، أن التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف، ومصر والأردن عليهم عبء ثقيل ويرفضان التهجير بشكل واضح، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.