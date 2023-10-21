السعودية: تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه (فيديو)

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

وطالب "فرحان" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي.

وأعلن رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكرى فى القطاع.

ووجه بن فرحان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المبذولة لحل الصراع الجاري في قطاع غزة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.