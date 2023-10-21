محامين القليوبية تنظم وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية

نظمت نقابة المحامين بشمال القليوبية وقفة تضامنية لدعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنحه التفويض الشعبي الكامل بكل ثقة وكل اعتزاز لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصر.

وأكد المشاركون في الوقفة على أن حدود مصر خط أحمر وأن محاميين القليوبية جميعا على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده الرامية لحماية الأمن القومي المصرى.



قال مجدي المهدي نقيب محامين القليوبية أن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل المصريين وأن الشعب المصرى يقف بجانبه شقيقه الفلسطيني رافضا كل التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية الجبانة.



وأضاف عمرو الحوي نقيب شباب المحامين بالقليوبية أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الأطفال الشعب الفلسطيني الأعزل يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.



مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف ولو مرة واحدة خلف القضية الفلسطينية العادلة.