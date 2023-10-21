رئيس الوزراء العراقي من قمة القاهرة: "غزة تُشكل امتحانًا جديدًا للنظام العالمي"

تقدم رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، لمصر بالعرفان والتقدير لدعوتها إلى قمة القاهرة للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المُنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السوداني، إن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف واستهداف للمدنيين من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا العدوان الإسرائيلي بـ"جريمة حرب".

وأضاف رئيس وزراء العراق، أن القضية الفلسطينية لم تكن تصل لهذه المرحلة من التأزم لولا غياب تنفيذ القرارات الدولية.

ولي عهد الكويت من قمة القاهرة: مُمارسات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي

تقدم ولي عهد الكويت، "مشعل الأحمد الصباح"، بالشكر للرئيس "عبد الفتاح السيسي" على عقد قمة القاهرة في ظل ظروف استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال مشعل: "نُتابع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ونشهد تعرضهم لعقاب جماعي أدى لسقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجل واستهداف الخدمات الأساسية ودعوات التهجير القسري".

وأضاف: "تلك المُمارسات تتعارض مع القانون الدولي وهذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم حل المجتمع الدولية لأزمة فلسطين، ونُؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنين واعتقالهم وندعو لإيقاف الفوري لكل العمليات ووصول المساعدات بشكل عاجل لأهل الكويت".