السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منع دخول أعلام فلسطين وإسرائيل لملاعب الدوري الإنجليزي

أعلام فلسطين وإسرائيل
أعلام فلسطين وإسرائيل

 قررت رابطة الدوري الإنجليزي عدم السماح بدخول الملاعب أثناء المباريات بداية من اليوم السبت بأعلام فلسطين وإسرائيل.

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تاريخ المواجهات المباشرة بين مانشيستر سيتي وبرايتون في الدوري الأنجليزي

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صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي


 وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ذلك يأتي ضمن محاولات منع استغلال مباريات " البريميرليج "، من قبل جماهير طرفي الصراع الدائر حاليًا للتعبيرعن احتجاجهما.
 وتقام اليوم السبت 8 مواجهات نارية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال، ولقاء ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح مع إيفرتون.
 ويصطدم مانشستر سيتي بنظيره برايتون، ويلتقي بورنموث مع وولفرهامبتون، فيما يلعب برينتفورد ضد بيرنلي، ونيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس، ونوتينجهام فورست أمام لوتون تاون، وتختتم لقاءات الليلة بمباراة شيفيلد يونايتد مع مانشستر يونايتد.
 وفي ديربي يستضيف ليفربول جاره إيفرتون في"آنفيلد"، ويدخل ليفربول اللقاء، وهو في المربع الذهبي برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر توتنهام هوتسبير، فيما يحتل إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.
 ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري ا، بعد الخسارة أمام توتنهام (1-2)، والتعادل أمام برايتون (2-2) في المباراة الأخيرة.

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