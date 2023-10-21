صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي التشكيل الأساسي للريدز الذي سيخوض به مباراته أمام إيفرتون، والمقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي .

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وتنطلق صافرة بدأ مباراة ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والمقرر أقامتها على ملعب أنفليد.



ويخوض كلوب لقاء إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالتشكيل الأتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، ديوجو جوتا.

ويتواجد ليفربول فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.



