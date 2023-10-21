تاريخ المواجهات المباشرة بين مانشيستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سيكون فريق مانشيستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة على موعد جديد مع واحدة من المباريات الصعبة عندما يستضيف منافسه برايتون صاحب النتائج والعروض المميزة من الموسم الماضي على ملعب الاتحاد بمدينة مانشيستر ضمت مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق مانشيستر سيتي المباراة في ظل تراجع نتائجه إلى حد بعيد في بطولة الدوري الإنجليزي حيث خسر آخر مباراتين على التوالي أمام ولفرهامبتون في واحدة من المفاجات المدوية في الدوري الإنجليزي ثم سقط مجددا أمام منافسه على اللقب فريق الآرسنال في آخر لقاءاته قبل فترة التوقف الدولي ليتراجع السيتي والذي كان قد بدأ الموسم بداية صاروخية بستة انتصارات متتالية إلى المركز الثالث برصيد ١٨ نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر.

أمام برايتون فقد أنهى مبارياته قبل التوقف الدولي بتعادل ثمين أمام ليفربول على ملعب برايتون أمريكان إكسبريس ستاديوم ليبقى وسط الكبار في المركز السادس برصيد ١٦ نقطة.

تاريخ مواجهات مانشيستر سيتي مع برايتون

التقى مانشيستر سيتي مع برايتون إجمالا في ٢٢ مباراة فاز مانشيستر سيتي في ١٥ مباراة وتعادلا في ٣ مباريات وفاز برايتون في أربعة مباريات فقط وسجل مهاجمو مانشيستر يونايتد ٥١ هدف واستقبلت شباكهم ٢٣ هدفا.

أما عن المباريات التي جمعت مانشيستر سيتي مع برايتون على ملعب مانشيستر سيتي فقد بلغت ١١ مباراة فاز السيتي في ٩ مباريات وتعادلا في مباراتين ولم يفز برايتون في أي مباراة على ملعب السيتي.

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين مانشيستر سيتي وبرايتون

٦ أبريل ٢٠١٩ مانشيستر سيتي - برايتون : ١ / ٠

١٢ مايو ٢٠١٩ برايتون - مانشيستر سيتي : ١ / ٤

٣١ أغسطس ٢٠١٩ مانشيستر سيتي - برايتون : ٤ / ٠

١١ يوليو ٢٠٢٠ برايتون - مانشيستر سيتي : ٠ / ٥

١٣ يناير ٢٠٢١ مانشيستر سيتي - برايتون : ١ / ٠

١٨ مايو ٢٠٢١ برايتون - مانشيستر سيتي : ٣ / ٢

٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ برايتون - مانشيستر سيتي : ١ / ٤

٢٠ ابريل ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - برايتون : ٣ / ٠

٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ مانشيستر سيتي - برايتون : ٣ / ١

٢٤ مايو ٢٠٢٣ برايتون - مانشيستر سيتي : ١ / ١