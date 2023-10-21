وزير الخارجية السعودي يُطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة

طالب وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، مُؤكدًا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وناشد "فرحان" خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفورى للتصعيد العسكري في القطاع.

الشعب الفلسطيني:

وأكد أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

من ناحية أخرى، أكد رئيس وزراء اليونان، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، أن التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف، ومصر والأردن عليهم عبء ثقيل ويرفضان التهجير بشكل واضح، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الدولي للسلام، إنه يجب تخفيف معاناة الفلسطينيين والإفراج عن الرهائن، وُنرحّب بفتح الممرات الانسانية من مصر لغزة ونسعد بتنفيذ مبادرات السلام ونتمنى وقف التصعيد والحل السلمي هو الأفضل.

وفي السياق، قالت رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، إن بلادنا تُحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وأضافت ميلوني خلال قمة القاهرة الدولية للسلام: "يجب أن يتم إطلاق مبادرة سياسية تهدف لحل الصراع والنزاع بشكل مُستدام باحترام حل الدولتين، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذا سيادة".