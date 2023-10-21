اتحاد الكرة يعدل موعد مبارتين بدوري القسم الثاني

أصدر اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، قراره بتعديل موعد مبارتين ببطولة دوري القسم الثاني (دوري المحترفين).

قررت إدارة المسابقات بـ اتحاد الكرة المصري تعديل موعد مباراتين بالجولة الخامسة لدوري المحترفين.

وعدلت لجنة المسابقاتبـ اتحاد الكرة موعد مباراتي، غزل المحلة أمام مكادي، والسكة الحديد ضد وادي دجلة.

وستقام مباراة غزل المحلة أمام مكادي يوم الإثنين عند السادسة والنصف مساء بدلا من الرابعة عصرا.

كما تقام اليوم، عدة مباريات هامة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، “ دوري نايل”، في ثوبه الجديد، فتشهد 3 مواجهات فى اطار الجولة الرابعة من البطولة، فيواجه بلدية المحلة نظيره الاتحاد السكندري، ويلعب انبي أمام البنك الأهلي، والزمالك ضد سموحة.

وشهدت أولى مبارايات الجولة الرابعة مساء أمس فوز المصري أمام طلائع الجيش 1-0، وفوز سيراميكا كليوباترا أمام الداخلية 4-0.

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر قمة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط قبل انطلاق مباريات اليوم، ويقع المصري البورسعيدي فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر، ويأتي سموحة وزد وبيراميدز فى المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب بفارق الأهدف، ويحتل الأهلى المركز السادس، ويأتي الزمالك فى المركز السابع في الترتيب.