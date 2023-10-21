ليفربول وإيفرتون.. كفة الريدز ترجح أمام الزُرق تاريخيًا قبل انطلاق ديربي "الميرسيسايد"

يخوض الدولي المصري محمد صلاح مباراة مرتقبة رفقة فريقه ليفربول أمام نظيره إيفرتون على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تاريخيًا ليفربول يتفوق على إيفرتون

وتقابل ليفربول مع ايفرتون اجمالا في ٢٠١ مباراة عبر تاريخهما الطويل مع الكرة الأنجليزية فاز ليفربول في ٨١ مباراة وتعادلا في ٦٧ مباراة بينما فاز ايفرتون في ٥٣ مباراة وسجل ليفربول ٢٨٢ هدفا بينما سجل ايفرتون ٢١٨ هدفا.

ويقام ديربي "الميرسيسايد"، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، بالبريميليج، فيما يتفوق ليفربول فى اخر مباريات الديربي التى جمعتهما الموسم الماضي على ملعب انفيلد وحسمها فوز الريدز بهدفين مقابل لاشىء سجلهما محمد صلاح و الهولندي جاكبو.

ويخوض كلوب لقاء إيفرتون في ديربي ميرسيسايد بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، دياز، ديوجو جوتا.

ليفربول

تشكيل إيفرتون..

ويتواجد ليفربول فى المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.