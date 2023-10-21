محافظ كفرالشيخ يتابع حركة نقل الركاب بالمواقف وحملات لإزالة الإشغالات والنظافة

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تسهيل حركة نقل الركاب، حيث تم الدفع بثلاث اتوبيسات للنقل الجماعي فضلاً عن عدد من سيارات الميكروباص لنقل الركاب ولتخفيف حدة الزحام في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما تابع المحافظ حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمناطق المدينة ومن بينها شوارع، التحرير وبورسعيد وجمال عبدالناصر، ومناطق المساكن الشرقية والغربية ووسط البلد، والأرض الخضراء، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر ، ومحيط المدارس ،ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم.

وجري وقص وتقليم الأشجار، بمشاركة ٣٤ عامل ومشرف، و٣ لوادر، ٤ سيارات قلاب، وسيارة المكبس ،الجرارات، وسيارة نقل ثقيل لنقل القمامة والمخلفات الحاويات، من المقلب الوسيط الى المقلب العمومي، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كلف نورالدين بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.