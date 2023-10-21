موعد وتفاصيل الأنشطة المرتقبة بالمرقسية في الإسكندرية

تفتح الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، أبوابها لاستضافة فعاليات الأنشطة الروحية، بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بدءًا من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحًا.



تشهد الفعاليات تنظيم اللقاء وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، كما يستهل القداس الثاني يختتم في الساعة العاشرة صباحًا.



أقامت الكاتدرائية المرقسية الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام خلالهم القداسات بالطقس الفرايحي، وأعادت خلالها ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



يذكر التاريخ المسيحي الملكة هيلانة بالبالبحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة أيهمها الصلب الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.