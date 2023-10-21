تشكيل إيفرتون الرسمي لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة العاشرة التى تجمعهما بالدورس الإنجليزي.

تشكيل إيفرتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.

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وسيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي والمدربون ومسؤولو المباريات شارات سوداء والالتزام بالوقوف كدقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر.

وستقدم الرابطة تبرعاً للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين.

