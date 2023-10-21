السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل إيفرتون الرسمي لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي

إيفرتون في الدوري
إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة العاشرة التى تجمعهما بالدورس الإنجليزي.

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موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تشكيل إيفرتون أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

 

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بترتيب المسابقة.

دعم القضية الفلسطينية 

وسيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي والمدربون ومسؤولو المباريات شارات سوداء والالتزام بالوقوف كدقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر.

وستقدم الرابطة تبرعاً للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين.
 

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