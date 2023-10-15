رئيس البنك الأهلي: سنطلب التعاقد مع ناصر منسي من الزمالك

كشف أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي، عن أن مجلس الإدارة سيطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد نصار في تصريحات تلفزيونية أن البنك الأهلي يعاني من تراجع في المستوى منذ بداية الموسم الجاري، على عكس ما كان متوقع، حيث كانت هناك حالة من سوء التوفيق.

تصريحات أشرف نصار

تحدث رئيس البنك الأهلي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المستوى المتراجع من الفريق منذ بداية الموسم الجاري، أتى على عكس التوقعات، حيث لم تكن هناك حالة من التوفيق في المباريات".

وأكمل: "الفريق بالتأكيد سيظهر بشكل مختلف في مواجهة إنبي في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وأضاف نصار تصريحاته: "نحن نتمسك بشدة بالقبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، كما أنه لا توجد أي نية لرحيله، خاصةً أن الموسم لا يزال في بدايته، ولن نُفرط فيه".

وأردف رئيس البنك الأهلي تصريحاته، فقال: "سنناقش المدير الفني في التدعيمات المطلوبة، خاصةً أن الميركاتو متبقي عليه 3 أشهر ونبحث تدعيم الفريق".

واختتم أشرف نصار تصريحاته: "مهاجم الزمالك ناصر منسي بالتأكيد مطروح أمامنا، وسوف نطلب التعاقد معه من فريقه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، حال وجود رغبة لديه في العودة إلينا مرة أخرى".