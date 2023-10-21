نشرة الحوادث|التحقيق مع شقيقين تسببا في انتحار أختهما بالطالبية

يرصد موقع الوفد خلال السطور الآتية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالاصطدام بالمجنى عليه وفر هارباً وأمكن تحديد السيارة وقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة، ظهر أمامه المتوفي فجأة فلم يستطع تفاديه فاصطدم به، ولاذا بالفرارمن محل الواقعة خشية ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 5 متهمين بالتعدي على آخر وإنهاء حياته



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، بوفاة نجل شقيقــه (بائع - مقيم بذات العنوان)، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلـة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال المُبلغ قرر بسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجل شقيقه وعدد من الباعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ تطورت لتراشقهم بالحجارة.. مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كميات من الأقراص المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزته(1980 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع.



تجديد حبس المُتهمين بإنهاء حياة طفل دمنهور



أصدرت نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس المتهمين، بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان تم كشف غموض وملابسات إنهاء حياة طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية البتانون قد عثروا في وقتٍ سابق على جثة الطفل ر.م - 7 سنوات - طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وتم ضبط كلا من شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

احتجزاها داخل غرفة.. التحقيق مع شقيقين تسببا في انتحار أختهما بالطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين، لتسببهما في انتحار شقيقتهما قفزًا من الطابق السادس عقب احتجازها داخل غرفة بمحل سكنهم.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعي "هناء" بها آثار كسور وسط بركة من الدماء.

وبالتقابل مع أسرة المجني عليها ادعوا سقوطها من الطابق السادس من الشقة محل سكنهم، وبعمل التحريات تبين عدم صحة ادعاء أسرتها وأن المتوفاة احتجزها شقيقيها داخل غرفة بالشقة محل سكنهم وعقب محاولاتها المتكررة للخروج ورفض أشقائها قامت بالقفز من شرفة الشقة ولقت مصرعها إثر سقوطها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط شقيقي المتوفاة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.