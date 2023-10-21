رئيس المجلس الأوروبي يشكر مصر على عقد القمة المُتعلقة بأزمة غزة

وجه رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، الشكر إلى مصر على عقد القمة المُتعلقة بأزمة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال ميشيل: "المادة الثالثة من قانون تأسيس الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة حماية حقوق الطفل والالتزام الكامل بالقانون الدولي وهذه هي الطريقة المُتبعة من الاتحاد الأوروبي أمام أي ازمة وهذا ملهم لنا في موقفنا".

وأضاف خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام: "نُؤكد حق أهل غزة حقهم في المساعدات الإنسانية والماء والغذاء والدواء ومن الضروري التعاون مع مصر لتوفير المساعدات و ندعم جهود إيصال المساعدات للفلسطينيين كما نعمل لكي تتجنب انتشار هذا الصراع وأن نحتويه ونجد حلول مشتركة وهذا هو هدف المؤتمر ولابد من بذل الجهود لحل الدولتين".

الهجوم الإرهابي ضد حماس

وتابع رئيس المجلس الأوروبي: "الهجوم الإرهابي ضد حماس وشعبها مرفوض بالكامل ويجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع ويجب علينا ان نسلك كل المسالك لحماية المدنيين وخصوصًا الأطفال ونُؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن القانون الدولي".

من ناحية أخرى، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، خلال قمة القاهرة للسلام، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وأكد "جوتيريش" أنه حان الوقت لإنهاء "الكابوس" الذي يُهدد الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما ذهب.