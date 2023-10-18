دياب اللوح خلال لقائه بالصحفيين.. إسرائيل دمرت 130 ألف وحدة سكنية و15 مستشفى بصاروخ حديث الصنع

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إنه لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة والانتفاضة وشلال الدم المتدفق على أرض فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حرب إبادة جماعية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن مصر هي الحاضنة والراعية وخير من دافع وما زال يدافع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع: وأتوجه بعظيم الشكر إلى مصر شعبًا وحكومةً وقيادة وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الدعم والإسناد التاريخي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وكل عدوان تتعرض له القدس وغزة تبادر مصر من اللحظة الأولى لوقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وبادرت مصر للعمل مع كل الأطراف المعنية وذات التأثير في العالم لوقف الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وشدد على أن الحرب هي حرب إسرائيل على غزة، وليس حرب إسرائيل وغزة.

وتابع: حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل والصهيونية يردون الانتقام من شعب غزة لما تعرضوا له في ٧ أكتوبر الماضي.. وإسرائيل عاشت ساعات عديدة في حالة انهيار كامل مثلما حدث في ٦ أكتوبر منذ ٥٠ عامًا.

ونظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

واكد ان اسرائيل دمرت اكثر من ٥ الاف مبنى سكنى واكثر من ١٣ الف وحدة سكنية وتم تهجير اكثر من مليون مواطن من منازلهم كما دمرت ١٥ مستشفى تم تدميرة بخلاف مستشفيات اخرى طالبوا بإخلائها

واشار السفير الفلسطينى ان الجيش الاسرائيلى طالب المواطنين باخلاء حى الزيتون مما دفع الاهالى للاختباء والاحتماء بمستشفى الزيتون ولكنهم تفاجؤا ليلا بقصف المستشفى بصاروخ اسرائيلى حديث كما تم ملاحقة سيارات الاسعاف ومراكز الدفاع المدنى والعامليين بالمنظمات الدولية كما تم قصف المخازن اللوجيستية الى جانب قصف النادى الاهلى بحى الشيخ رضوان