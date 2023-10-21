الأمين العام للأمم المتحدة يُناشد بإنهاء "الكابوس" الذي يُهدد الفلسطينيين والإسرائيليين

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، خلال قمة القاهرة للسلام، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وأكد "جوتيريش" أنه حان الوقت لإنهاء "الكابوس" الذي يُهدد الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما ذهب.

بينما قال رئيس المجلس الأوروبي، إنه يشجب هجوم حماس على إسرائيل، مُؤكدًا أنه يجب حشد جميع الجهود للوساطة لوقف الصراع.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إيصال المساعدات.

حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب

من ناحية أخرى، صرح العاهل الأردني، "الملك عبدالله الثاني"، بأن حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب، وأنه إذا واصلنا السير على طريق الصراع المُمتد مُنذ أسبوعين لن ينتج إلا مزيد من الموت واليأس، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وقال خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام: "إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار على المدنيين في غزة ويحرمهم من الغذاء والدواء والمساعدات، وعواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة ويجب وقف الحرب على غزة".

وتابع: "رسالتنا للشعب الإسرائيلي أن تكون هي العيش في سلام مع الفلسطينيين دون خوف".