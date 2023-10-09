‏الإحصاء: 22.6 % زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية لتصل الى 140,5مليار جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 114,6 مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 22,6٪.

واشار الجهاز فى احصائية اصدرها بمناسبة اليوم العالمى للبريد الذى يوافق تاسيس اتحاد البريد العالمى عام 1874 ان قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بلغت 130,7 مليار جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 119,7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9,2 ٪.

وبلغت قيمة المبالغالمودعة بالحسابات الجارية 164,5 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابل 142,7 مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15,3 ٪.

وبلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 366,1 مليون جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عام 2021 / 2022 بانخفاض بلغت نسبته 7,6 ٪.

ولشار الجهاز الى ان عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية بلغ 4412 مكتب عام 2022/ 2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 3,0 ٪.كما بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21400 ماكينة عـام 2022/ 2023 مقابل 20255 ماكينة عــام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5,7 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.