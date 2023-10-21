أبو مازن يُحذّر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وحذر "عباس" في كلمته خلال فعاليات مؤتمر القاهرة للسلام، من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.

وجدد "أبو مازن"، رفض قتل المدنيين من الجانبين، مُشيرًا إلى أن دوامة العُنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين.

حماية الشعب الفلسطيني:

وصرح الرئيس عباس، بأن على مجلس الأمن الدولي القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، مُؤكدًا أن السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.

كما أكد الرئيس الفلسطيني في ختام كلمته "لن نرحل وسنبقى في أرضنا".

وتستضيف مصر مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وقد بدأت اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أعمال "قمة القاهرة للسلام" 2023، التي نُظمت استجابة لدعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للتوصل إلى إجماع دولي على المبادئ الدولية لإنقاذ قطاع غزة من خطط الاحتلال الإسرائيلي المُدمّرة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، في محاولة لإنقاذ المنطقة من النفق المُظلم.