ملك الأردن خلال قمة القاهرة للسلام: "حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب"

صرح العاهل الأردني، "الملك عبدالله الثاني"، بأن حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب، وأنه إذا واصلنا السير على طريق الصراع المُمتد مُنذ أسبوعين لن ينتج إلا مزيد من الموت واليأس، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

قال خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام: "إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصار على المدنيين في غزة ويحرمهم من الغذاء والدواء والمساعدات، وعواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة ويجب وقف الحرب على غزة".

وتابع: "رسالتنا للشعب الإسرائيلي أن تكون هي العيش في سلام مع الفلسطينيين دون خوف".

أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام:

وصل أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، إلى مصر، للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام المُقرر عقدها اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، في أنباء عاجلة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وطارق علي الأنصاري، سفير قطر مصر.

وتُعقد القمة اليوم السبت في العاصمة الإدارية الجديدة، بمُشاركة العديد من الدول والمنظمات، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ملك الأردن يُغادر عمّان مُتوجهًا إلى مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام:

غادر الملك الأردني "عبدالله الثاني"، أرض الوطن مُتوجهًا إلى مصر ليرأس الوفد الأردني المُشارك في قمة القاهرة للسلام التي تُعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

ومُنذ قليل، وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى القاهرة للمُشاركة بالقمة الدولية للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.