محامين جنوب سيناء تنظم وقفة تضامنية مع أهالى غزة داخل مجمع المحاكم بشرم الشيخ

نظمت نقابة المحامين بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت برئاسة نقيب المحامين الاستاذ خالد عمار وقفة تضامنية داخل مجمع محاكمة شرم الشيخ، شارك فيها العديد من المحامين على مستوى المحافظة للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وردد محامين جنوب سيناء أثناء وقفتهم التضامنية مع أهالى غزة خلال الوقفة التضامنية عبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية وتندد بالأحداث الجارية ضد الشعب الفلسطينى، والمماراسات التى تنتهجها اسرائيل ضد غزة.

المشاركين بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كله ودولته الرائدة في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة

وأكد المشاركين بالوقف التضامنية أن هذه الوقفة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كله ودولته الرائدة في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة .

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