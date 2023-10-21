السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار السمك صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية للمستهلك

السمك
السمك

أسعار السمك.. شهدت أسعار السمك خلال تعاملات، اليوم السبت، في الأسواق المصرية للمستهلك، استقرارًا، وسجل سعر السمك البلطي مزارع نحو 80 جنيها، كما سجلت سعر المكرونة السويسي نحو 105 جنيهات.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار السمك خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

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أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المحلية

الاسماك

بلطي مزارع 80 جنيها.

بوري 160 جنيها.

طوبار 120 جنيها.

دنيس 160 جنيها.

قاروص 180 جنيها.

سالمون 420 جنيها.

بربوني 110 جنيهات.

مكرونة سويسي 105 جنيهات.

ماكريل بحري 88 جنيها.

سيلفر 55 جنيها.

سبيط 250 جنيها.

جمبري وسط 300 جنيه.

جمبري كبير 410 جنيهات.

جمبري جامبو 430 جنيها.

كاليماري بلدي 250 جنيها.

شعور 35 جنيها.

جمبري صغير 270 جنيها.

كابوريا ذكور 105 جنيهات.

كابوريا نتي 130 جنيها.

بلطي بلدي 80 جنيها.

بلطي صغير 70 جنيها.

كابوريا كبيرة 190 جنيها.

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