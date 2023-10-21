السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كميات من الأقراص المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورهالاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة.

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كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقليوبية


 

 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبحوزته(1980 قرص مخدر  - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض).

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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