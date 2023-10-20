مضبوطات بـ 11 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط 5 عناصر إجرامية لإتجارهم بالمخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5عناصر إجرامية لإتجارهم في المواد المخدرة في الإسماعيلية وترويجها على عملائهم ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـحوزة المتهمين ب (11,060,000) إحدى عشر مليون وستون ألف جنيه تقريباً ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة (مركز شرطة القنطرة غرب – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية :

ضبط (عنصر إجرامى ) بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية

وبحوزته (عدد 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام – عدد 120 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 120 كيلو جرام – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 13 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات النارية) .



ضبط (عنصر إجرامى ونجله "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب

وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – رشاش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (11,060,000) إحدى عشر مليون وستون ألف جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.