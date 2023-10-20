تخريج 4 دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ممثلةً فى "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية"، فعالية تخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى-تنمية مهارات القيادات الأمنية- الشرطة المجتمعية حماية حقوق الإنسان- حراسةالشخصيات وتأمين المنشآت المهمة) بإجمالى 110 متدربين ومتدربات من الكوادر الأمنية الإفريقية يمثلون 25 دولة إفريقية، ودول الكومنولث يمثلون 7 دول، وذلك خلال الفترة من 9/9/ 2023م وحتى 18/ 10/ 2023م.

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وقد نقل لهم السيد اللواء/ مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمة ألقاها خلال الفعاليات، تحيات السيد / محمود توفيق- وزير الداخلية-، واهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

فى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكد السيد السفير/ الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الإفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وقد تلقَّى المتدربون برنامجًا تدريبيًّا وتعليميًّا مواكبًّا لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

كما أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، والتى سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.