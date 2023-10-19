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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص) حال تواجده بالطريق الزراعى فوجئ بدراجة نارية قام قائدها بخطف حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى - بعض الأوراق) ولاذ بالهرب.

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ضبط ٨ أطنان دواجن ولحوم مستوردة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

تحديد مرتكب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "المبلغ المالى المستولى عليه - الدراجة النارية "المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بسرقة أجزاء حديدية من أعمدة الكهرباء

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