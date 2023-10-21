تشميع 7 منشآت طبية خاصة بحي شبرا شرق لوجود مخالفات جسيمة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بقيادة د. شعبان وردة مدير الإدارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بحي شبرا شرق خلال الأسبوع الماضي، حيث تم المرور علي عدد ٣٨ منشأة طبية خاصة تضمنت :-

- عدد ٩ مستشفيات خاصة

- عدد ١٠ معامل خاصة

- عدد ٥ مراكز خاصة للعلاج الطبيعي

- عدد ٤ عيادات خاصة

- عدد ١٠ مراكز وعيادات تخصصية وقد أسفرت الحملة المرورية عن :

- غلق و تشميع عدد ٧ منشآت تشميعاً فورياً واحترازياً .

- رصد عدد ١٤ منشأة خاصة تعمل بدون ترخيص وجاري استخراج قرار غلق إداري

- رصد عدد ٧ منشآت خاصة بها مخالفات جسيمة وجاري استخراج قرار غلق إداري

- تسليم عدد ١٦ إنذار بتلافي السلبيات البسيطة



كما تم المرور علي أحد المستشفيات الخاصة والصادر لها قرار غلق منذ عام ٢٠٢٢ للتأكد من تنفيذ قرار الغلق، والتأكد من إنهاء النشاط بها.

هذا وقد شارك في الحملة السادة مساعدي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية بالتعاون مع فريق العلاج الحر بإدارة شبرا شرق وفي نهاية الحملة تقدم الدكتور حموده الجزار بخالص شكره لفريق إدارة العلاج الحر علي جهدهم المبذول.

كما أوصي بالاستمرار في الحملات التفتيشية المكثفة علي المنشآت الخاصة.