تجديد حبس المُتهمين بإنهاء حياة طفل دمنهور

أصدرت نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس المتهمين، بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكان تم كشف غموض وملابسات إنهاء حياة طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية البتانون قد عثروا في وقتٍ سابق على جثة الطفل ر.م - 7 سنوات - طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وتم ضبط كلا من شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابةالعامه لمباشرة التحقيقات.