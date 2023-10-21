السبت 21 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المُتهمين بإنهاء حياة طفل دمنهور

حملة أمنية
حملة أمنية

أصدرت   نيابة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس المتهمين، بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضاً.. تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا


 

txt

صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس

txt

تفاصيل بشعة لجريمة إنهاء حياة الصبي الفلسطيني في أمريكا

وكان تم كشف غموض وملابسات إنهاء حياة طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية البتانون قد عثروا في وقتٍ سابق على جثة الطفل ر.م - 7 سنوات - طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية، وتم ضبط كلا من شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابةالعامه لمباشرة التحقيقات.

 

مواد متعلقة

السبت.. مُحاكمة عاطل وزوجته مُتهمين بإنهاء حياة سائق لسرقة التوك توك الخاص به

السبت..سماع مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"

الإثنين.. استكمال محاكمة متهم في حرق كنيسة كفر حكيم

الثلاثاء.. مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة شقيقته ووالدته

غداً..مُحاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين

غداً.. استكمال مُحاكمة 5 مُتهمين في جماعة حازمون

تأجيل مُحاكمة مُتهمين بسرقة سيارة لجلسة 12 نوفمبر

صفعة جديدة للسارق الذي لم يعي الدرس
الجريدة الورقية