تجديد حبس شخص ونجليه أنهيا حياة طفل بالمنوفية 15 يوما

جددت نيابة شبين الكوم، حبس المتهمين بإنهاء حياة طفل داخل منزل مهجور بقرية البتانون بمحافظة المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث غموض وملابسات مقتل طفل والعثور على جثته داخل منزل مهجور بقرية البتانون مركز شبين الكوم، والقبض على المتهم ، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى عثور أهالي قرية البتانون على جثة الطفل “ر م” 7 سنوات طالب بالصف الثانى الابتدائى ومقيم البتانون دائره المركز داخل منزل مجهور بالقرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شبين الكوم، من ضبط شخص ونجليه ومقيمون بذات القرية، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وفي وقت سابق أحالت نيابة القاهرة الجديدة صاحب شركة ، بتهمة تهديد زوجته بنشر صور خاصة بها، في التجمع الخامس إلي محكمة الجنايات.

تبين من خلال التحقيقات أن المتهم "مجدي. م"، صاحب شركة، وكشفت التحقيقات النيابة العامة أن المتهم هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ" كتابة بإفشاء أمورا مخدشة، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد بإفشاء أمرا من الأمور التي تحصل عليها باستخدام إحدى الوسائل محل الاتهام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها "شيماء. أ" بنقل صورها الشخصية التي التُقطت في مكان خاص وفي سرية، وتبين أن المتهم نشر الصور الخاصة بالمجني عليها والتي حصل عليها بوساطة غير مُرغوب فيها.

وذكرت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة المشار إليها سابقًا.

كواليس إنهاء حياة شاب بطعنة سكين في كرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.