صورة تذكارية لقادة وزعماء الدول قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام (شاهد)

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع عدد من قادة وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتبدأ القمة اليوم بمشاركة 36 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

قمة القاهرة للسلام 2023

ووصل عدد الدول المشاركة في القمة إلى 36 دولة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع حلول سرعية وفعالة لوقع التصعيد في غزة.

الحكومة الإيطالية

وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء ستشارك في قمة القاهرة للسلام رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلستها العمل الأولى.